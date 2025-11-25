Foot : le Sénégal dans le chapeau 2 pour le tirage au sort du Mondial 2026

La FIFA a dévoilé ce mardi 25 novembre 2025, les différents chapeaux pour le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le Sénégal figure dans le chapeau 2.
Les « Lions » partageront ce pot avec des nations telles que le Maroc, la Croatie, l’Autriche, l’Iran ou le Japon, évitant ainsi ces équipes au tirage. En revanche, le Sénégal pourrait affronter au moins une grande nation issue du chapeau 1, où figurent l’Argentine, championne en titre, ainsi que l’Espagne, la France, l’Angleterre et les trois pays hôtes.
Le suspense reste entier : rendez-vous le 5 décembre pour connaître les adversaires des champions d’Afrique 2022.
Les chapeaux du tirage au sort du Mondial 2026
Pot 1 : Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne
Pot 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, Iran, République de Corée, Équateur, Autriche, Australie
Pot 3 : Norvège, Panama, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d’Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Arabie saoudite, Afrique du Sud
Pot 4 : Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande, barrages européens A, B, C et D, tournois de barrage FIFA 1 et 2.
