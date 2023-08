Foot/transferts: les joueurs et entraîneurs arrivés en Arabie Saoudite cet été

Depuis le début de l'été, l'émergence de l'Arabie Saoudite sur le marché des transferts grâce aux salaires exorbitants proposés par les clubs de la monarchie pétrolière a convaincu plusieurs joueurs et entraîneurs de renom de s'engager en Saudi Pro League, comme Sadio Mané à Al-Nassr mardi.



Benzema, Mahrez, Mané: les stars



L'Arabie Saoudite a lancé les grandes manoeuvres pour exister sur la scène planétaire du football en attirant plusieurs de ses stars dans son championnat, à commencer par Cristiano Ronaldo, arrivé à Al-Nassr en janvier dernier.



Le premier grand nom à avoir suivi le mouvement n'est autre que son ancien partenaire au Real Madrid Karim Benzema. Libre de tout contrat, le Ballon d'Or 2022 a signé libre pour trois ans à Al-Ittihad début juin.



Quelques jours plus tard, l'attaquant français de 35 ans est rejoint par son compatriote N'Golo Kanté. En fin de contrat avec Chelsea, le milieu défensif de 32 ans s'est engagé avec le club de Jeddah pour trois ans.



Le champion du monde 2018 formera une doublette de prestige en milieu de terrain avec le Brésilien Fabinho, 29 ans, arrivé pour trois ans en provenance de Liverpool où il était un homme de base du système de l'entraîneur Jurgen Klopp.



Auréolé d'un triplé historique avec Manchester City, Riyad Mahrez s'est engagé pour quatre ans avec Al-Ahli, pour un transfert estimé à 35 millions d'euros pour l'international algérien de 32 ans.



Mais la dernière star du football à avoir rejoint le championnat saoudien est Sadio Mané. L'international sénégalais de 31 ans a rejoint Al-Nassr pour un salaire annuel avoisinant les 40 millions d'euros, selon la presse saoudienne, avec des bonus estimés à 10 M EUR.

Firmino, Koulibaly: les trentenaires



Au-delà des stars, plusieurs grands noms du football mondial ayant passé la trentaine ont pris la direction de la monarchie.



Finaliste de la dernière Ligue des champions avec l'Inter Milan, le Croate Marcelo Brozovic s'est engagé pour trois ans à Al-Nassr. Selon plusieurs médias, le club saoudien aurait déboursé 18 millions d'euros pour engager le milieu de terrain de 30 ans.



L'ex-capitaine de Liverpool Jordan Henderson a lui rejoint Al-Ettifaq jusqu'en 2026. Le joueur de 33 ans a été vivement critiqué pour avoir signé dans un pays où l'homosexualité est interdite, alors qu'il avait soutenu la communauté LGBT+ durant sa carrière.



Autre Red parti en Arabie saoudite, l'international brésilien Roberto Firmino s'est engagé jusqu'en 2026 à Al-Ahli. En fin de contrat, l'attaquant de 31 ans a quitté Liverpool après huit saisons.



Fin juin, le club de Djeddah avait déjà enregistré l'arrivée de l'international sénégalais Edouard Mendy. Selon plusieurs médias, Al-Ahli a versé environ 18,5 millions d'euros à Chelsea pour attirer le gardien de 31 ans.



Kalidou Koulibaly a lui aussi quitté Stamford Bridge pour Al-Hilal. Le défenseur de 32 ans, arrivé l'été dernier à Chelsea, aurait rejoint le club de Riyad pour 23 millions d'euros.



Fofana, Milinkovic-Savic: les joueurs encore en progression



Si l'Arabie Saoudite offre des ponts d'or aux stars planétaires au crépuscule de leur carrière, la Saudi Pro League parvient aussi à attirer des joueurs encore dans la fleur de l'âge.



L'international ivoirien Seko Fofana a lui rejoint Cristiano Ronaldo à Al-Nassr. Le milieu de terrain de 28 ans a quitté le RC Lens au moment où le club du nord de la France s'apprête à retrouver la Ligue des champions.



Après huit ans passés à la Lazio Rome, le milieu international serbe Sergej Milinkovic-Savic (28 ans) s'est engagé pour trois ans avec Al-Hilal. La Lazio aurait reçu près de 50 millions d'euros pour le transfert du joueur.



Agé de 26 ans, Ruben Neves s'est aussi engagé à Al-Hilal pour trois ans. L'international portugais serait arrivé pour 55 millions d'euros, alors qu'il était convoité par le FC Barcelone.



Evoluant également en Premier League la saison dernière, le Français Allan Saint-Maximin, 26 ans lui aussi, a signé pour trois ans avec Al-Ahli, en provenance de Newcastle, club détenu à hauteur de 80% par le Fonds souverain d'Arabie saoudite (PIF).



Gerrard, Bilic: les entraineurs



Soutenue par ce même fonds souverain du pays, la Ligue saoudienne attire aussi des managers de renom à coups de salaires mirobolants.



Sans club depuis son limogeage par Aston Villa en octobre, Steven Gerrard, qui avait précédemment décliné une offre venant d'un autre État du Golfe, a finalement cédé aux sirènes saoudiennes. L'ancien capitaine emblématique de Liverpool s'est engagé à Al-Ettifaq jusqu'en 2025.



Ancien sélectionneur croate et demi-finaliste de la Coupe du monde 1998 face aux Bleus, Slaven Bilic a lui rejoint le banc d'Al-Fateh où évolue notamment l'attaquant espagnol de 31 ans Cristian Tello.



Après son départ de Fenerbahçe en juin, l'ancien entraîneur du Benfica Lisbonne Jorge Jesus a fait son retour sur le banc d'Al-Hilal, où il avait officié en 2018-2019.





Dernier technicien en date à avoir rejoint la Saudi Pro League, le jeune allemand Matthias Jaissle s'est engagé avec Al-Ahli pour trois saisons en provenance du RB Salzbourg.



AFP