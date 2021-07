Football : Gianni Infantino adresse ses félicitations au Teungueth FC

Le Président de l’instance mondiale du football, Gianni Infantino a félicité le club de Teungueth FC pour son premier sacre. « Permettez-moi de féliciter le Teungueth FC pour avoir été sacré champion du Sénégal 2020/21! », lit-on dans un courrier daté 15 juillet 2021, envoyé au club sénégalais à travers la Fédération Sénégalaise de Football.



« Ce titre est, sans aucun doute, le résultat d’un travail acharné, de la passion et de l’engagement, et tout le monde au sein du club peut certainement être fier de cette importante réalisation. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir adresser mes félicitations à toutes les personnes impliquées, que j’encourage à continuer à œuvrer avec détermination et motivation à l’avenir », ajoute le Président de la FIFA.