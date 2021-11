Football : L’AS Saint-Etienne signe un partenariat avec club Espoirs de Guédiawaye

L’AS Saint-Etienne avance ses pions au Sénégal. Les Stéphanois ont signé un accord de partenariat avec les Espoirs de Guédiawaye. Ce partenariat a été officialisé ce vendredi 12 novembre à Dakar pour une durée de trois ans.



« Nous avons signé une collaboration avec l’AS Saint-Etienne qui prend échéance au 30 juillet 2024. C’est un contrat à durée bien définie mais renouvelable sur des bases de conditions qui satisfait déjà les deux clubs avec la réalisation de deux joueurs professionnels qui marquent la formation excellente de Espoirs de Guédiawaye », a indiqué Ousmane Wade, président du club Espoirs de Guédiawaye.



Selon lui, cette collaboration va aider les « deux clubs dans la formation des jeunes joueurs à savoir le travail qui est déjà en train d’être fait au Sénégal. Et avoir le culte de la formation européenne, Saint-Etienne fait partie des 4 meilleurs clubs formateurs français déjà. Nous n’avons pas choisi un mauvais partenaire et nous comptons donner aux jeunes sénégalais un très bon culte de formation pour mieux s’étendre dans l’espace professionnel ».



Pour Gérard Fernandez, l’ASSE va travailler chez les plus jeunes avec Espoirs de Guédiawaye. « On va surtout au niveau des Espoirs de Guédiawaye travailler chez les plus jeunes. On a mis en place une convention qui sera du gagnant-gagnant sur la réussite des joueurs et on espère récupérer de très bon joueurs qui accèderont au plus haut niveau et il y aura un retour d’investissement sur les Espoirs de Guédiawaye sur le plan financier », a dit le responsable du recrutement de l’AS Saint-Etienne.



D’après Ousmane Wade, « financièrement Espoirs de Guédiawaye aura des retombées sur ce partenariat. « La convention présente deux volets techniques et financières. Espoirs va recevoir financièrement des indemnités de Saint-Etienne pour que le travail ici à Dakar puisse se faire dans des meilleures conditions », a fait savoir le président du club Espoirs de Guédiawaye.



La formation sénégalaise a transféré deux joueurs, à savoir le gardien de but Boubacar Fall et l’ailier El Hadji Dièye chez les Stéphanois. Les deux jeunes joueurs se sont rapidement installés dans la réserve des Verts. Auteur de belles performances en National 3, l’ailier, qui a fait ses débuts en Ligue 1 cette saison, a décroché son premier contrat pro avec l’ASSE. Son coéquipier Boubacar Fall a aussi signé un contrat pro avec Saint-Etienne.