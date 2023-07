Football : Moustapha Seck, spécialiste des montées

« Une montée, c’est d’abord la constance dans la performance »

Quel président veut hisser son club de la Ligue 2 à la Ligue 1 ? Il n’a qu’à enrôler Moustapha Seck. En effet, le coach est passé maître dans l’art de faire monter les clubs dans l’élite du football national. Il est connu pour ses performances inédites après avoir assuré la montée en Ligue 1 sénégalaise des clubs Teungeuth (2015 ligue 2, 2016 L1) et Guédiawaye FC (2014) en seulement trois ans. Tapha Seck vient de réussir une belle prouesse en envoyant l’US Ouakam en Ligue 1.Nommé à la tête de l’US Ouakam le 21 septembre 2022, Moustapha Seck a confirmé tout le bien qu’on pensait de lui. Le technicien qui a la réputation « d’expert des montées » a réussi le challenge de faire monter l’USO en première division la saison prochaine après la grosse victoire 6-1 des « requins » devant Wally Dan de Thiès hier dimanche.Avant l’USO, l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale locale avait réussi pareille performance avec Niary Tally NGB en 2009 puis avec Guédiawaye FC en 2014. Il avait remporté la coupe de la Ligue avec GFC.Tapha Seck avait fait de même avec Teungueth FC. Le club rufisquois est passé du National 1 à l’élite pro. Le coach estampillé spécialiste des montées en divisions supérieures, a réussi, en une seule saison de présence sur le banc de Oslo à faire monter les « Norvégiens» en Ligue 2.Le technicien est allé en Guinée au club de Soumba FC où il a réussi à faire monter la formation guinéenne en première division.Grand artisan de la montée de l’US Ouakam en première division, l’entraîneur Moustapha Seck s’est exprimé sur son avenir dans l’élite du football sénégalais.« Pour le moment, rien n'est encore décidé. Mais permettez-moi de savourer en attendant l’évaluation finale. J’ai signé pour une durée de deux ans à l’US Ouakam donc donnez-nous le temps d’évaluer la suite. L’expert des montées ? Une montée, c’est d’abord la constance dans la performance. Au finish que l’on soit champion ou l’une des équipes qui gravissent l’échelon supérieur, je pense que le plus important, c’est la constance et la régularité dans les résultats. Maintenant, si je peux faire partie de ce puzzle pour faire monter des équipes (en ligue 1) je signerai rapidement », a-t-il confié après la performance de son équipe.