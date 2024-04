Football : à peine monté en Ligue 2, Habib Beye demandé en Ligue 1

Le Red Star valide son ticket pour la Ligue 2 la saison prochaine, une étape cruciale dans son parcours sportif. Malgré une défaite à domicile face à Dijon (2-0), l’émotion était palpable chez les supporters, qui ont envahi la pelouse pour célébrer ce retour tant attendu. Au cœur de cette victoire, une figure emblématique : Habib Beye. L’ancien joueur de l’OM, désormais entraîneur, écrit une nouvelle page de sa carrière d’une manière prometteuse.



Ambitions élevées et choix cruciaux

Habib Beye, sollicité par l’OL en début de saison, a déjà les yeux rivés vers de nouveaux horizons. Malgré des propositions alléchantes de clubs de haut niveau, il reste concentré sur sa vision à long terme.

Sa déclaration, sans équivoque, témoigne de sa détermination à mener une équipe vers les sommets : « Ma réflexion est bien avancée. Elle ne dépend pas des opportunités, j’en ai eu notamment deux clubs de très haut niveau, qui sont dans le top 10 en France. J’aurais pu les exiger à mon président parce que je ne pouvais pas les refuser. Vous savez qu’il y a eu Lyon, c’était clair et établi. Le club a refusé et je ne pouvais pas aller contre ça », affirme-t-il avec conviction.



Un avenir à définir

En fin de contrat avec le Red Star, Habib Beye se trouve à un carrefour décisif de sa carrière. Son avenir dépendra des discussions à venir avec le président Patrice Haddad. Sa décision, intimement liée à son plan de carrière et à ses aspirations, sera mûrement réfléchie.



Il exprime avec clarté ses attentes : « Mon contrat se respecte. Si mon président ouvrait la porte… Ma décision est liée à mon plan de carrière, mon ambition et ma volonté de travailler dans un club qui me donne les moyens de m’exprimer en tant que coach. Il y aura une réflexion avec le président aussi : je vais être très clair, je veux une équipe pour monter en Ligue 1. C’est peut-être très ambitieux mais si demain je suis l’entraîneur en Ligue 2, l’objectif sera d’aller en Ligue 1 le plus rapidement possible ».



Selon le Parisien, les performances de Habib Beye ont attiré l’attention de clubs prestigieux tels que Reims et Lens. Son profil suscite l’intérêt en cas de départ de certains entraîneurs en place.