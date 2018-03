Football féminin : les "Lionnes" font un bond de 40 places au classement Fifa

Le football féminin sénégalais qui n’a pris part qu’à une seule phase finale de Coupe d’Afrique des Nations (CAN 12) en Guinée Equatoriale, est classé à la 79-ème place mondiale et 9-ème sur le continent.



Pour établir ce classement, les experts de l’instance mondiale du football prennent en compte les résultats des matchs joués, l’importance des maths (math amical ou comptant pour qualification ou phase finale de grandes compétitions), le lieu des matchs, (à domicile, à l’extérieur ou sur terrain neutre) et la différence entre les équipes dans le classement du football féminin.



Dans le monde, le trio de tête est dominé par les Etats Unis d’Amérique, l’Angleterre et l’Allemagne.



La première nation africaine dans ce classement est le Nigeria qui occupe la 38-ème place mondiale. Derrière, les Nigérianes, on trouve le Ghana, le Cameroun, l’Afrique du Sud, la Guinée Equatoriale, la Côte d’Ivoire, le Maroc, l’Egypte, le Sénégal et le Mali en ce qui concerne les 10 premières places.



Pour la qualification à la prochaine phase finale de CAN féminine prévue en fin d’année au Ghana, le Sénégal sera opposé en qualification à l’Algérie, 24-ème africaine et 117-ème mondiale.



Les matchs sont prévus en avril et pour se préparer à ces deux rencontres, les Lionnes ont joué une double confrontation contre l’équipe féminine du Maroc.



Pour le premier match, le Maroc avait gagné 3-2 (14 mars) et pour le second, le Sénégal est venu à bout 1-0 (16 mars).



Senegal Football