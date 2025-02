Football : la FIFA et la FSF misent sur la formation pour accompagner les académies

Dans le cadre du développement du football au niveau mondial, la FIFA propose un programme aux fédérations, dont la Fédération sénégalaise de football (FSF), pour les aider à mettre en place un système d’académies de qualité, sous la conduite de ses experts. A cet effet, plusieurs responsables d’académies de football, de centres de formation, d’écoles de football et d’entraineurs en charge des équipes nationales des petites catégories ont pris part, à Dakar, ce mardi a un séminaire qui va durer deux jours portant sur le « système d’académies » de la Fédération internationale de football (FIFA).



David Pauwels, manager de projet de systèmes d’académies à la FIFA, compte ainsi « connecter, améliorer le système des académies au Sénégal et améliorer le lien entre la FSF, les clubs et les académies ». Il a indiqué que la FIFA a choisi cinq pays pilotes pour le projet : Sénégal, Maroc, République Tchèque, Canada et Corée du Sud, rapporte l’Aps.

« Au Sénégal, il y a beaucoup de potentialités. Il y avait déjà beaucoup de succès au Sénégal, mais c’est la fondation des structures que nous voulons améliorer. Il y a beaucoup de potentialités pour améliorer le lien entre les écoles de football, les académies et les centres de formation », a souligné l’expert de la FIFA.



Le président de Dakar Sacré-Cœur, Mathieu Chupin, considère que la formation sur le projet de la collaboration avec la FIFA est « très intéressante » sur le plan de l’expertise en termes d’organisation et de management, d’expertises sportives pour la formation des jeunes. « C’est ce qui manque pour passer à un nouveau palier », a précisé le président de Dakar Sacré-Cœur qui a également annoncé que la FSF et la FIFA sont très engagées pour la mise en place de compétitions régulières chez les jeunes.