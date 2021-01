#FootlocalSn: le classement de la 4e journée des Ligues 1 et 2

La quatrième journée des Ligue 1 et Ligue 2 sénégalise s'est déroulée le week-end dernier. Et le dernier mach est prévu ce lundi à partir de 17 heures entre Thiès FC et Linguère. En images les classements !