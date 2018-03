Formation de 200 femmes à Pikine : Alsar veut relever de défi d’autonomiser les femmes

Autonomiser les femmes : C’est le défi que s’est lancé le Mouvement And Liggey Sénégal ak Racine (Alsar) qui a initié un programme afin de doter ces dernières de connaissances nécessaires pour leur permettre de lancer leurs propres entreprises.



Lancées mardi dernier, ces séances de formation qui ont duré 48 heures ont concerné 200 femmes qui ont été dotées de techniques dans différents domaines. Et, souligne Aïssatou Mariam Guèye, chargée du suivi dudit projet, cette action en faveur des femmes est venue à son heure à un moment où celles-ci ont affirmé leur désir d’apporter une plus grande contribution dans la réalisation du Plan Sénégal émergeant (PSE).



Les formations se sont articulées en sessions et la première a été consacrée à la formation en javellisation (production d'eau de javel, processus de fabrication et la mise en bouteille), la seconde s’est axée sur la saponification (techniques et méthodes de fabrication de 6 variétés de savons bios), et la dernière a été mise à profit pour le mode préparatoire et de production de plusieurs variétés de jus concentrés et sirop locaux».



Le président d’Alsar, Mamadou Racine Sy et Cie, ont par ailleurs annoncé que les produits issus de cette transformation seront mis à la disposition des femmes afin de leur permettre de démarrer leurs entreprises.