Formule 1: Max Verstappen champion du monde devant Lewis Hamilton

Dénouement incroyable à Abu Dhabi avec la victoire de Max Verstappen devant Lewis Hamilton, ce qui lui permet de glaner son premier titre mondial.



Le Néerlandais, auteur de la pole mais dépassé par le Britannique dès le départ, a ensuite tenté plusieurs coups stratégiques avec son écurie Red Bull pour mettre la pression sur le Britannique et tenter de s'imposer.



C'est finalement la sortie de la Safety Car à six tours de l'arrivée, après l'accident de Nicholas Latifi, qui a décidé du sort de la course. Elle est rentrée avant le dernier tour et Verstappen, avec des pneus tendres, a réussi à doubler son rival, chaussé lui de durs depuis plus de 30 tours, pour aller chercher victoire et titre.



L'équipe