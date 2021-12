Formule 1: Mercedes porte réclamation contre le résultat du Grand Prix d'Abu Dhabi

Le résultat du Grand Prix d'Abu Dhabi, avec la victoire de Max Verstappen devant Lewis Hamilton et le titre mondial pour le Néerlandais, pourrait être modifié dans les heures qui viennent. Mercedes a en effet porté réclamation quelques minutes après l'arrivée d'une course où plusieurs décisions des commissaires peuvent prêter à confusion.



Mais la réclamation de l'écurie allemande porte sur l'article 48.12 du règlement, principalement sur les derniers tours de course, la sortie de la voiture de sécurité après l'accident de Nicholas Latifi et le fait que les pilotes intercalés entre Hamilton et Verstappen ont doublé la safety car juste avant qu'elle ne rentre au stand.



Pour Mercedes, deux points sont attaquables. Tout d'abord, toutes les voitures avec un tour de retard auraient dû revenir dans le tour des leaders, pas seulement celles intercalées entre les deux rivaux pour le titre ; la voiture de sécurité aurait dû s'effacer dans le tour suivant cette action, pas dans le même tour.



En cause, également, selon l'article 48.8, le moment où, juste avant le restart, Verstappen s'est porté au niveau de Hamilton et l'a même dépassé de quelques centimètres.



Des dirigeants de Mercedes ont été reçus par les commissaires, on attend maintenant leur décision sur l'ouverture d'une enquête ou pas.