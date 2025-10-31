Forum Galien Afrique 2025 : le Président Bassirou Diomaye Faye appelle à un Pacte africain pour la souveraineté sanitaire

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé, ce vendredi à Dakar, la cérémonie de clôture de la 8ᵉ édition du Forum Galien Afrique, placée sous le thème : « La souveraineté sanitaire, un impératif pour l’Afrique ». Devant un parterre de chercheurs, d’experts et de responsables politiques, le Chef de l’État a plaidé pour « une indépendance sanitaire du continent fondée sur la science, la formation et l’innovation. »Dans son allocution, le Président Faye a salué « la dynamique scientifique et la solidarité africaine » qui se sont exprimées tout au long du Forum, rappelant que « la santé est au cœur de la liberté et de la dignité des peuples ». Il a souligné l’urgence pour l’Afrique de rompre le cycle de la dépendance sanitaire, en misant sur la recherche, la production locale de médicaments et de vaccins, et sur la valorisation des compétences africaines.« Il nous faut investir dans la connaissance, dans nos jeunes, nos femmes, nos chercheurs et notre diaspora pour bâtir une souveraineté sanitaire durable », a affirmé le Président, mettant en avant l’exemple du projet MADIBA de l’Institut Pasteur de Dakar, pilier de cette ambition nationale.Le Chef de l’État a rappelé que « cette vision s’inscrit dans la Vision Sénégal 2050, qui place la santé et la souveraineté industrielle au centre de la transformation économique du pays. Il a également salué les lauréats du Prix Galien Afrique 2025, qu’il a qualifié de « symbole d’une science africaine exigeante, rigoureuse et tournée vers l’avenir ».Concluant, le Président Faye a lancé un appel à l’unité et à la responsabilité collective : « L’Afrique doit bâtir un Pacte pour sa souveraineté sanitaire, fondé sur la solidarité, le financement domestique et l’innovation ».