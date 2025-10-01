Forum mondial de la cybersécurité : Macky Sall plaide pour un consensus global face aux menaces transfrontalières



Il a indiqué avoir participé au panel de la séance plénière sur le thème : « Parvenir à un consensus dans la complexité ». « J’ai notamment rappelé la nécessité de bâtir un consensus global et inclusif face aux menaces multiples et transfrontalières de la cybercriminalité, y compris en Afrique. Le continent africain ne doit pas être le maillon faible dans la lutte contre ce fléau planétaire. »



Il a également félicité « les autorités saoudiennes pour leur rôle pionnier dans la cyberdiplomatie ».







L’ancien président du Sénégal, Macky Sall, a pris part ce 1ᵉʳ octobre 2025 au Forum mondial de la cybersécurité qui s’est à Riyad, en Arabie saoudite, et se poursuivra jusqu’au 2 octobre.« Je remercie les autorités saoudiennes pour leur aimable invitation au Forum mondial de la cybersécurité de Riyad, les 1er et 2 octobre 2025 », a-t-il écrit sur sa page Facebook.Macky Sall a salué « cette excellente initiative, lancée en 2020 », qu’il considère comme « une plateforme internationale d’échanges approfondis et de propositions consensuelles sur les grands défis de la cybersécurité au 21ᵉ siècle ».