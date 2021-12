France: 15 ans de prison requis contre un Franco-Rwandais accusé de complicité de génocide et de complicité de crimes contre l'humanité

Claude Muhayimana est soupçonné d'avoir participé au génocide des tutsi au Rwanda en 1994. Installé à Rouen depuis plusieurs années, il est actuellement jugé par la Cour d'assise de Paris.



Le parquet général a requis ce mercredi 15 ans de prison contre Claude Muhayimana un Franco-Rwandais vivant à Rouen. Il est accusé de complicité de génocide et de complicité de crimes contre l'humanité, lors du troisième procès en France lié au génocide des Tutsi au Rwanda en 1994.



Claude Muhayimana, 60 ans, était à l'époque chauffeur de l'hôtel Guest House à Kibuye, sur les rives du lac Kivu.



Selon le Parquet, Claude Muhayimana "a contribué au génocide en tant que conducteur et transporteur des tueurs sur une très longue période de trois mois", estimant qu'il a été un "acteur du génocide" et un "rouage indispensable dans le

dispositif de cette traque des Tutsi jusqu'au dernier".



Le verdict est attendu jeudi.