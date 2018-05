France : Benzema, le poème de Booba

Écarté de l'équipe de France depuis octobre 2015 en raison de son implication dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, Karim Benzema (30 ans, 81 sélections et 27 buts) n'a bien évidemment pas été retenu par le sélectionneur Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2018. Un choix qui a fait réagir l'ami du buteur du Real Madrid, le rappeur Booba.



"Donc ils ne t’ont pas pris... Innocenté dans l’affaire Valbuena, mais ils ne t’ont pas pris... Tu es dans le top 5 des meilleurs joueurs français, mais ils ne t’ont pas pris... Sans aucune raison valable, ils ne t’ont pas pris... Accusé à tort ils ne t’ont pas pris... Zidane doit se gratter le scalp car ils ne t’ont pas pris... Il sait au fond de lui pourquoi ils ne t’ont pas pris... Et moi aussi et vous aussi... One two three ils ne t’ont pas pris... Au moins tu es resté toi même et ça, ça n’a pas de prix", a publié Booba sur le réseau social Instagram.