France : Décès du jeune défenseur sénégalais Samba Diop retrouvé inanimé chez lui

C'est avec une énorme tristesse que nous vous faisons part du décès de notre joueur Samba Diop.



Il s'agit d'un moment extrêmement difficile pour nous tous.



Tout le club du HAC présente ses plus sincères condoléances à la famille de Samba.



— HAC Football ⚽️ (@HAC_Foot) 7 avril 2018



Le jeune footballeur Samba Diop, défenseur de la réserve en National 2 du Havre, est décédé vendredi soir. Il a été retrouvé inanimé chez lui, et est décédé à l’hôpital.Dans un communiqué, le club de Ligue 2 a annoncé être en « en deuil » et a présenté ses condoléances à la famille du joueur de 18 ans.Né le 19 juillet 1999 au Havre, il rêvait, selon Senegal-Football, de marcher sur les traces de son aîné Souleymane Diawara, havrais et sénégalais comme lui.Les causes de la mort de ce jeune espoir du football ne sont pas encore connues. Il y a un mois, c’est un joueur du club de formation du Tours Football club, Thomas Rodriguez, qui avait été retrouvé mort dans son lit. Après autopsie, il avait été expliqué que sa mort était naturelle.Selon l’Equipe, il a joué 21 matches comme titulaire avec la réserve et s’entraînait occasionnellement avec le groupe professionnel.Le club du Havre a annoncé que le match contre Reims prévu normalement ce samedi après-midi était reporté.