France : Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour de la présidentielle

Le président sortant Emmanuel Macron s'est largement qualifié pour le second tour de la présidentielle dimanche, avec un score de 27,6% à 29,7% des suffrages exprimés, devant la candidate RN Marine Le Pen, entre 23,5% et 24,7%, selon les premières estimations des instituts de sondage à 20H00. Donné troisième, le candidat LFI Jean-Luc Mélenchon se situe entre 19,8 et 20,8%, devant Eric Zemmour (Reconquête!), entre 6,5% et 7,1%, l'écologiste Yannick Jadot entre 4,4% et 5% et la candidate LR Valérie Pécresse entre 4,3% et 5%. Suivez toutes les réactions.



Le président sortant Emmanuel Macron s'exprime en direct du XVe arrondissement de Paris. Il est arrivé en tête du premier tour, avec 28,3% des votes. Après avoir salué les 12 candidats à la présidentielle, et remercié ceux qui ont appelé à voter pour lui pour faire barrage à l'extrême-droite, Emmanuel Macron a déclaré "que rien n'est joué. Le débat à venir dans les quinze jours est décisif pour la France et pour l'Europe."



"J'invite nos concitoyens, quelle que soit leur sensibilité au premier tour, à nous rejoindre [...] Cela ne vaudra pas soutien. Je veux ici saluer leur clarté à l'égard de l'extrême-droite pour faire barrage à l'extrême droite (...). Je souhaite tendre la main à tous ceux qui veulent travailler pour la France, je veux bâtir avec eux une action commune au service de notre nation. Emmanuel Macron a également tendu la main à ceux qui ne se sont pas déplacés jusqu'aux urnes, alors que l'abstention a atteint plus de 26%. "A tous nos compatriotes tournés vers l'abstention ou le vote extrême, je veux les convaincre dans les jours à venir que notre projet répond plus solidement que celui de l'extrême-droite."