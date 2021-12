France: Emmanuel Macron nomme Jean-Baptiste Lemoyne à la place d'Alain Griset

Le ministre français délégué aux Petites et moyennes entreprises, Alain Griset, a dû annoncer ce mercredi sa démission du gouvernement Castex, après sa condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'inéligibilité de trois ans avec sursis pour « déclaration incomplète ou mensongère » de sa situation patrimoniale.



Le Premier ministre en a « pris acte », saluant « l'esprit de responsabilité qui a fondé cette décision », et remerciant M. Griset « pour le remarquable travail accompli au sein du collectif gouvernemental, en particulier au plus fort de la crise sanitaire ».



La présidence a annoncé en fin d'après-midi la nomination de M. Lemoyne en remplacement de son collègue. Le ministre délégué chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie sera désormais également en charge des PME auprès du ministre de l'Économie Bruno Le Maire.



En déplacement à Vichy, Emmanuel Macron s'est dit « très triste » pour Alain Griset, ajoutant qu'il avait fait un « travail excellent » et avait « pris ses responsabilités » en démissionnant.