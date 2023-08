France: FC Sochaux se dirige vers le dépôt de bilan

Une très mauvaise nouvelle pour le FC Sochaux et ses amoureux. Alors que le club du Doubs, avec cette fois entre les mains un projet de reprise emmené par Romain Peugeot, attendait l'approbation du CNOSF pour passer une troisième fois devant la DNCG et tenter d'être repêché en Ligue 2 (après une rétrogradation administrative en National), le Comité olympique a donné un avis défavorable, comme RMC Sport est en mesure de le confirmer.



Ce qui veut dire que la tentative de sauvetage du club tombe à l'eau, et que Sochaux - qui ne devrait pas repartir en National - se dirige vers le dépôt de bilan, souligne le site en ligne spécialisé.



Qui ajoute qu’à l'inverse, cette nouvelle pourrait faire les affaire d'Annecy, qui sera peut-être repêché en Ligue 2 dans les prochains jours. Le tout alors que le championnat débutera ce samedi