France Football va dévoiler ce vendredi tous les nommés du Ballon d’Or 2022

Outre les nommés pour la 66e édition du Ballon d'or, le magazine France Football va aussi dévoiler les noms des joueuses nommées pour le trophée féminin ainsi que les gardiens pour le Trophée Yachine et les espoirs pour le Trophée Kopa.



Pour la première fois, le calendrier du Ballon d'or est calqué sur celui de la saison et non pas sur l'année civile. De bon augure pour Karim Benzema après sa saison exceptionnelle avec le Real Madrid