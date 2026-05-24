France: Gérald Darmanin propose «un moratoire de trois ans sur l’immigration légale»

Celui qui incarne l'aile droite du camp présidentiel avait déjà affiché sa fermeté en matière d'immigration en début d'année. Sur un plateau télé, Gérald Darmanin imaginait alors une suspension de l’immigration légale pendant deux ou trois ans.



Ce dimanche, dans le Journal du Dimanche, le ministre de la Justice réitère sa proposition, et s’en explique. « Nous sommes arrivés à la limite de nos capacités d’intégration et d’assimilation. Il faut mettre fin à l’immigration telle qu’elle est aujourd’hui. »



Concrètement, le Garde des Sceaux propose de restreindre le regroupement familial, de mettre en place des quotas en réformant la Constitution ou de conditionner les visas a l’acceptation des OQTF. Il n’exclut pas non plus le recours à un référendum.



Édouard Philippe, le prétendant « le mieux placé »



Pour Gérald Darmanin, la question de l'immigration devra être « tranchée à la prochaine présidentielle ». Une élection à laquelle celui qui a été membre de la quasi-totalité des gouvernements sous la présidence d'Emmanuel Macron depuis 2017 n’écarte pas de se présenter, guidé affirme-t-il, « par le seul intérêt du pays ».



À propos des prétendants à l'Élysée déjà déclarés, Gérald Darmanin estime qu'Édouard Philippe est « aujourd'hui le mieux placé ». Il a par ailleurs qualifié la candidature du patron de son parti Renaissance, Gabriel Attal, de celle de la « social-démocratie progressiste » et celle du LR Bruno Retailleau comme celle de « la droite conservatrice ».