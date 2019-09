France: Jean-Paul Delevoye et Jean-Baptiste Djebbari entrent au gouvernement

Désavoué et finalement promu. En annonçant la semaine dernière privilégier la durée de cotisation pour le calcul des retraites, plutôt que l’âge pivot prôné par Jean-Paul Delevoye, Emmanuel Macron prenait son haut-commissaire à contrepied. Huit jours plus tard, Jean-Paul Delevoye devient pourtant ministre, et passe du statut de conseiller à celui de décideur. Emmanuel Macron récompense ainsi l’un de ses premiers soutiens, l’ancien chiraquien s’étant engagé dès les premières heures dans la campagne présidentielle du candidat Macron.



Jean-Paul Delevoye a devancé l'annonce officielle dans un entretien accordé à La Voix du Nord où il salue « la confiance que (lui) montre le président par (sa) nomination », précisant qu'il conservera le titre de haut-commissaire à la réforme des retraites qu'il occupe depuis septembre 2017 auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn.



Le choix est également stratégique : si ses propositions ne font pas l’unanimité parmi les syndicats, Jean-Paul Delevoye a globalement su s’attirer le respect de ses interlocuteurs au sein des différentes centrales.



En le faisant entrer au gouvernement, Emmanuel Macron se prémunit enfin contre les éventuelles critiques qu’auraient pu susciter les futurs arbitrages présidentiels sur une réforme des retraites à risque.





Ancien député puis sénateur du Pas-de-Calais dès les années 1980, il est ensuite ancien ministre de la Fonction publique au début des années 2000 puis président du Conseil économique, social et environnemental entre 2010 et 2015.



Jean-Paul Delevoye vient de passer deux années à discuter avec les partenaires sociaux pour tenter d’élaborer un régime universel des retraites, fusionnant les 42 systèmes qui coexistent actuellement. C’est dorénavant en tant que ministre qu’il devra mener à son terme ce projet phare d’Emmanuel Macron.



Le député de la Haute-Vienne LREM, Jean-Baptiste Djebbari hérite, lui, du portefeuille des Transports. Rapporteur de la réforme de la SNCF en 2018, ce spécialiste des questions de transports est un ancien pilote de ligne. Il sera chargé d'épauler la ministre de la Transition écologique, Élisabeth Borne, dont le champ d'action s'était considérablement élargi suite à la démission de François de Rugy.