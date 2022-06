France: Karim Benzema renonce à son appel dans l'affaire de la «sextape»

L'attaquant français Karim Benzema s'est désisté de son appel, dans l'affaire judiciaire qui l'avait vu condamner en première instance à un an de prison avec sursis, pour complicité de tentative de chantage contre son ancien coéquipier en équipe de France, Mathieu Valbuena.



Selon l'avocat de l'international tricolore, fraîchement sacré champion d'Europe avec son club, le real Madrid, ce dernier est « épuisé » par la procédure. « Ce désistement entérine une décision de condamnation et apparemment de culpabilité. C'est une vérité judiciaire. Mais ce n'est pas la réalité », a commenté Me Hugues Vigier, auprès du quotidien sportif L'Équipe.