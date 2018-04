France : La garde à vue de l'ancien sénateur Jean-Vincent Placé prolongé

Jean-Vincent Placé passera la nuit au commissariat du 5e arrondissement. Le parquet de Paris a prolongé jeudi soir la garde à vue de l'ancien sénateur, a appris BFMTV de source judiciaire. Il a été interpellé dans la nuit de mercredi à jeudi après une altercation dans un bar parisien, La Piscine, où il avait proféré des injures raciales, et s'était livré à un outrage à agent et à des violences en état d'ivresse.



Les policiers de la brigade anti-criminalité des 5e et 6e arrondissements de Paris ont été appelés dans la nuit par le portier du bar, situé rue Princesse. L'homme avait dû faire sortir Jean-Vincent Placé après que celui-ci a importuné trois jeunes filles en traitant une de "sale pute". Au moment de son éviction, l'ancien élu aurait lancé au vigile: "On n'est pas au Maghreb ici. Je vais te renvoyer en Afrique moi. Tu vas voir!"



