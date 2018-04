France :Le PS en congrès ce week-end pour faire renaître le parti

Rassembler sa famille et arrêter l'hémorragie. Voilà le principal défi d'Olivier Faure. Un défi de taille. Depuis son élection, mi-mars, les départs pour rejoindre Benoît Hamon ont continué. Quant à ceux qui restent et qui seront présents au congrès, tous ne semblent pas dans les meilleures dispositions. Ainsi Stéphane Le Foll qui pensait son heure venue « est dans la rancœur », regrette un cadre socialiste.

Définir une ligne politique

Emmanuel Maurel, qui incarne l'aile gauche du parti attend, lui, de voir ce qu'Olivier Faure va dire notamment sur le positionnement du PS par rapport à Emmanuel Macron, et aussi sur l'Europe, à un an des élections.

Le nouveau patron des socialistes prendra la parole dimanche. Lui qui avait volontairement entretenu le flou pendant sa campagne afin de ratisser large, va devoir définir clairement sa ligne politique et donner des gages aux uns et aux autres.

Tous les débats ne seront pas tranchés

Il a déjà prévenu : tous les débats ne seront pas tranchés immédiatement. Des chantiers thématiques seront organisés au cours des années à venir et in fine, ce sont les militants qui décideront. Olivier Faure a, toutefois, promis de garder le cap à gauche. Lors de ce congrès, il va devoir prouver qu'il en est capable, préviennent d'ores et déjà les plus sceptiques.