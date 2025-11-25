Réseau social
France : Le rappeur Freeze Corleone bientôt jugé pour apologie du terrorisme
Le rappeur franco-sénégalais Freeze Corleone, de son vrai nom Issa Lorenzo Diakhaté, est convoqué devant le tribunal correctionnel de Nice pour des faits d’apologie du terrorisme, en lien avec son titre « Haaland ».
 
L’audience est programmée au 16 février 2026, a précisé ce mardi le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli.
 
Selon plusieurs médias français, cette procédure fait suite à une enquête ouverte en février 2024, après la sortie de « Haaland », un duo avec le rappeur allemand Luciano. Dans ce morceau, Freeze Corleone semblerait s’identifier à l’auteur de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice, qui avait fait 86 morts et plusieurs centaines de blessés sur la Promenade des Anglais.
Moussa Ndongo

Mardi 25 Novembre 2025 - 20:54


