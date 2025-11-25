France : Le rappeur Freeze Corleone bientôt jugé pour apologie du terrorisme

Le rappeur franco-sénégalais Freeze Corleone, de son vrai nom Issa Lorenzo Diakhaté, est convoqué devant le tribunal correctionnel de Nice pour des faits d’apologie du terrorisme, en lien avec son titre « Haaland ».
L’audience est programmée au 16 février 2026, a précisé ce mardi le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli.
Selon plusieurs médias français, cette procédure fait suite à une enquête ouverte en février 2024, après la sortie de « Haaland », un duo avec le rappeur allemand Luciano. Dans ce morceau, Freeze Corleone semblerait s’identifier à l’auteur de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice, qui avait fait 86 morts et plusieurs centaines de blessés sur la Promenade des Anglais.
L’audience est programmée au 16 février 2026, a précisé ce mardi le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli.
Selon plusieurs médias français, cette procédure fait suite à une enquête ouverte en février 2024, après la sortie de « Haaland », un duo avec le rappeur allemand Luciano. Dans ce morceau, Freeze Corleone semblerait s’identifier à l’auteur de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice, qui avait fait 86 morts et plusieurs centaines de blessés sur la Promenade des Anglais.
Autres articles
-
Grand-Yoff : démantèlement d’une boulangerie clandestine insalubre, trois (3) personnes en garde à vue
-
Dialogue religieux : Le ministre de l’Intérieur reçu par l’Archevêque de Dakar
-
Université de Saint-Louis : les étudiants suspendent les cours pour 24 heures et menacent de durcir le mouvement
-
Wakhinane Nimzatt : un individu déféré pour une escroquerie de 5,7 millions
-
Fièvre de la Vallée du Rift : 5 nouveaux cas positifs recensés