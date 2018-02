France : Trois migrants blessés par balle lors d'une bagarre à Calais

Trois migrants ont été blessés par balle ce jeudi au Nord-Pas-De-Calais (France) lors d'un affrontement qui a opposé des migrants de nationalités afghane et érythréenne après une distribution de repas.



Selon une source de la Préfecture, rapportée par Le Figaro Deux d'entre eux ont été transportés directement par des associatifs à l'hôpital de Calais et le troisième était pris en charge par les sapeurs-pompiers et le SAMU. L'identité et l'état de santé des victimes n'étaient pas encore établis