France : ce que le ministère des Affaires étrangères a dit sur l'éventuel 3e mandat de Macky Sall

L'affaire ne pouvait pas échapper dans les questions devant la porte-parole du ministre des Affaires étrangères français. Le 3e mandat d'autres questions connexes à la situation démocratique qui ont fait l'objet d'une lettre des députés Andre Chassaigne et Jean Paul Lecoq au ministre français des Affaires étrangères ont été évoqués lors de la conférence de presse vendredi par Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.



Et au sujet de cette lettre, elle déclare : «Il ne nous revient pas de nous prononcer sur cette question qui reste hypothétique. A ma connaissance, il n'y a pas eu d'annonce de candidature du président Macky Sall pour un troisième mandat. Elle ajoute que «la France, et le président de la République l'a réaffirmé à l'occasion de sa tournée en Afrique, est profondément attachée au dialogue et au respect du droit et du pluralisme politique, c'est essentiel à toute démocratie et le président avait rappelé à cet égard que nous parlions à tout le monde, aux autorités en place comme aux oppositions et à la société civile», rapporte Vox Populi.