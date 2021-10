France: des manifestants réclament un passeport pour Charles Blé Goudé

Une centaine de partisans de Charles Blé Goudé ont manifesté ce samedi 23 octobre devant l’ambassade de Côte d’Ivoire à Paris. Ils réclament un passeport pour l’ancien leader du Congrès des jeunes patriotes.



Depuis son acquittement en mars dernier par la CPI où il était poursuivi pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre pour les violences postélectorales de 2010, Charles Blé Goudé, ancien pilier du régime de l’ex-président Laurent Gbagbo et résidant aux Pays-Bas, n’a pu rentrer en Côte d’Ivoire, faute de passeport. Une demande de passeport a pourtant été faite il y a maintenant trois mois auprès de l’ambassade de Côte d’Ivoire aux Pays-Bas, s’insurge Yowouri Dégré-Mahi, le représentant de son parti politique en France, joint par RFI.



Pour nous, c’est vraiment une injustice. On ne sait pas comment l’expliquer mais par contre, c’est un droit, un droit pour tout citoyen.