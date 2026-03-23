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France: l’ancien Premier ministre Lionel Jospin est mort à 88 ans



France: l’ancien Premier ministre Lionel Jospin est mort à 88 ans
L’ancien Premier ministre français, Lionel Jospin, est décédé ce lundi 23 mars 2026, à 88 ans, selon sa famille. Membre du Conseil constitutionnel de 2015 à 2019, il a notamment été le Premier ministre de Jacques Chirac pendant près de cinq ans (1997-2002). Il y a trois (03) mois, il avait indiqué avoir  subi « une opération sérieuse », sans divulguer d’autres détails. 

L' ancien chef du Parti socialiste s’était retiré de la vie politique en 2002, après son échec à la présidentielle qui avait vu Jean-Marie Le Pen accéder au second tour. 
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Charles KOSSONOU

Lundi 23 Mars 2026 - 09:25


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