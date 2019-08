France: plusieurs victimes samedi après-midi dans cette grande ville voisine de Lyon

Des agressions à l'arme blanche ont fait plusieurs victimes ce samedi 31 août vers 16h30 au niveau du métro Laurent Bonnevay à Villeurbanne (près de Lyon), comme l'ont rapporté des médias locaux. Ces informations ont ensuite été confirmées par la préfecture.



Deux hommes, l'un armé d'un couteau, l'autre d'une broche de cuisine, ont tué une personne et en ont blessé six autres samedi après-midi au niveau du métro Laurent Bonnevay de Villeurbanne, a précisé la préfecture. Les pompiers ont ensuite revu ce bilan à la hausse en indiquant qu'il y avait 9 blessés, dont 3 graves. L'un est en urgence absolue.



Un de ces hommes a été interpellé et l'autre est activement recherché, a ajouté la préfecture, qui ne disposait dans l'immédiat d'aucun élément supplémentaire. Une cinquantaine de pompiers se trouvaient sur place dans l'après-midi.