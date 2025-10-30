Francophonie scientifique : Dakar accueille la 19e Assemblée générale de l’AUF et la 5e Semaine mondiale du 3 au 6 novembre

Sous le haut patronage du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, la capitale sénégalaise accueillera deux événements majeurs organisés par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) : la 19e Assemblée Générale quadriennale (AG) et la 5e Semaine Mondiale de la Francophonie Scientifique (SMFS), indique un communiqué parvenu à PressAfrik.



800 décideurs académiques, 30 ministres et 10 000 participants



Selon le document, ces rencontres se tiendront dans des lieux emblématiques de la ville : le Grand Théâtre National, le Musée des Civilisations Noires et le Centre de Congrès du King Fahd Palace. Elles réuniront plus de 800 décideurs académiques, 30 ministres, 200 chercheurs et étudiants, ainsi que 10 000 participants en ligne, représentant plus de 60 nationalités.



La 19e AG de l’AUF, prévue du 3 au 5 novembre, sera marquée par le renouvellement du Conseil d’Administration, avec l’élection des représentants des institutions membres et des États partenaires. Elle sera l’occasion de présenter le bilan de la stratégie 2021–2025 et la validation de la nouvelle feuille de route 2025–2029, précise le communiqué.



Des ateliers interactifs sur la gouvernance et le réseautage viendront enrichir les échanges entre les membres, recteurs et responsables d’établissements, avant la proclamation officielle des résultats et la première réunion du nouveau Conseil d’Administration, renseigne la même source.



Du 4 au 6 novembre, la 5e Semaine Mondiale de la Francophonie Scientifique proposera des plénières thématiques sur les enjeux majeurs du monde académique francophone : la mobilité étudiante et l’avancement du programme PIMEF, l’entrepreneuriat et l’employabilité des jeunes diplômés, la publication scientifique et le plurilinguisme et la jeunesse francophone à travers le réseau CLÉF et une séquence spéciale « Afrique » consacrée aux perspectives du continent dans l’espace scientifique francophone, conclut le communiqué.



A noter que l’AUF est le premier réseau universitaire francophone au monde avec plus de 1000 établissements membres répartis dans 120 pays.