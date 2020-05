Franklin Ndifor : des fidèles tentent de ressusciter le pasteur décédé du Covid-19

Le Pasteur Franklin Ndifor, fondateur de l'église Kingship ministry basé à Bonaberi dans le quatrième arrondissement Douala, est décédé samedi des suites du Covid-19.



Le quartier Bonaberi a connu une folle journée dès l'annonce du décès de l'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2018 au Cameroun.



Le médecin légiste et l'équipe venu de l'hôpital de district de Bonassama vont constater une mort due au coronavirus.



Ils feront appels aux autorités pour la confirmation des faits.



Chants et prières pour ressusciter le pasteur

Mais chose curieuse, à l'arrivée des autorités, la famille s'enferme et se barricade avec le corps.



La famille décide de contester le verdict du médecin légiste, elle parle de mort par empoisonnement et décide de garder le corps car elle croit en la résurrection de ce dernier.



"La maman du pasteur va s'enfermer avec le corps seule dans sa chambre", indiquent plusieurs sur place.



Des séances de chants et prières dans la maison mortuaire ont lieu pour ramener à la vie le pasteur décédé.



Négociations et refus de la famille



Après de moult négociations et un refus de la famille, les autorités décident de faire appel aux forces de l'ordre dont des gendarmes et la police qui encerclent le domicile.



A 17h30 la pression monte, la famille retient toujours le corps, alors la police sort les grand moyens.



Des véhicules anti-émeutes sont déployés sur le terrain, la police disperse les adeptes.

C'est vers 18h45 que la police et la gendarmerie vont entrer de force dans la maison barricadée, avec les équipes de désinfection et d'intervention rapide du Centre de Covid19 de Douala.



Jusque-là des négociations sont encore engagées avec la famille en vain.



Gaz lacrymogène et inhumation sous haute surveillance



A 19h le gaz lacrymogène est lancé dans la maison pour faire sortir les amis et familles, finalement tous seront évacués vers 19h15.



Selon des sources policières, le corps récupéré sera placé dans une housse et conduit sous forte escorte au cimetière de Bonaberi pour inhumation sous la surveillance des forces de sécurité.



Pour l'instant aucune information n'a été donnée sur le sort réservé à ceux qui ont été en contact avec le corps du pasteur qui a été déclaré mort de suite de Coronavirus.