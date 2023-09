Frappe de missiles sur Sébastopol: la guerre navale de Kiev

Dix-huit mois après avoir coulé le croiseur Moskva, l’Ukraine semble avoir réussi un nouveau coup d’éclat : la mise hors de combat d’un bâtiment stratégique de la flotte russe, un sous-marin de classe Kilo probablement le Rostov sur le Don… En mer Noire, c’est la première fois qu’un sous-marin est touché, pointe Vincent Groizeleau, rédacteur en chef de Mer et marine : « Cette fois-ci, c'est du missile, a priori du missile de croisière et ce qui est effectivement assez particulier, c'est qu'ils ont frappé la principale zone de réparation navale de la base de Sébastopol où il y avait deux bâtiments qui étaient en cale sèche. Un sous-marin russe du type Kilo et un bâtiment de débarquement de chars du type Ropucha. Et effectivement la perte la plus grave, est celle du sous-marin. On ne sait pas quel est son état aujourd'hui, mais si l’on se fie à l'état du bateau qui est à côté, que l’on a pu distinctement voir en photo et qui est complètement détruit, il y a de fortes chances que le sous-marin soit également très fortement endommagé, voire irrécupérable. Et là c'est grave pour les Russes parce que d'un coup d'un seul, ils perdent 20 % de leur capacité sous-marine en mer Noire puisqu'ils n'ont que cinq sous-marins dans cette zone ».



Des missiles Storm Shadow utilisés pour la frappe

Le type de missile utilisé pour attaquer Sébastopol, reste inconnu, bien que la presse d’outre-Manche évoque l’usage de missiles longue portées Storm Shadow, récemment fournis par les britanniques et les français. La flotte russe de la mer Noire, régulièrement harcelée par des drones navals ukrainiens se trouve désormais également à portée de ces redoutables missiles de croisières, sans avoir la capacité d’esquiver, ni de se régénérer, souligne Vincent Groizeleau : « Depuis le début de la guerre, les détroits turcs sont fermés, comme le dicte la convention de Montreux. Quand il y a une guerre en mer Noire, les détroits sont fermés, on ne laisse plus passer les bateaux de guerre. Donc ça veut dire que les Russes ne peuvent compter que sur ce qu'ils avaient sur place fin février 2022. Et donc on voit, au fil des mois ces capacités se réduire du fait des pertes. Il y a eu la perte du croiseur Moskva, de plusieurs bâtiments de débarquement et il y a effectivement maintenant peut-être ce sous-marin en moins. Et puis dans le même temps, il y a beaucoup de navires russes qui ont été endommagés par des attaques de drones, par des attaques de missiles ce qui nécessitent des réparations et donc au fil des mois, on voit cette maigre flotte de la mer Noire qui comptait une vingtaine de bâtiments significatifs au début de la guerre, se réduire. Et d'où l'importance aussi de toutes ces capacités de réparation navale dans les ports, notamment à Sébastopol, mais aussi à Novorossiïsk. Les cales sèches, les docks flottants qui permettent d'entretenir ces bateaux et de réparer ceux qui ont été touchés. Et là, les Ukrainiens ont non seulement frappé un grand coup en détruisant des bateaux de guerre, ou en tout cas en les endommageant gravement, mais aussi dans le même temps, ils ont neutralisé d'importantes capacités de réparation qui ne pourront pas servir dans les mois qui viennent pour réparer d'autres unités qui en aurait besoin ».



Signe de l’importance de cette attaque : l’armée ukrainienne d’habitude discrète, a revendiqué la frappe sans donner de détails sur l’ampleur des dégâts.



Ce que nous apprennent les réseaux

La frappe survenue, en pleine nuit le 13 septembre 2023 sur Sébastopol est révélatrice de la stratégie ukrainienne. Il s’agit de viser des objectifs stratégiques, situés « dans la profondeur », c’est-à-dire loin des premières lignes. L’idée est de désorganiser l’armée russe, en atteignant des cibles de hautes valeurs dans des régions que le commandement russe considérait probablement comme sûres : en l’occurrence Sébastopol, port d’attache de la flotte de mer noire.



Kiev ne s’est pas contenté de viser le port militaire, mais a attaqué le chantier de Sevmorzavod. Au moment du raid, il abritait au moins un grand navire de débarquement classe Ropucha, et un sous marin à propulsion classique classe Kilo 636.3, c’est-à-dire un version modernisée de ce submersible à propulsion électrique. Très vite des vidéos postées sur les réseaux sociaux ont laissé penser que le chantier naval était en feu. Une vérification sur le site FIRMS pour Fire Information for Ressource Management System géré par la NASA laisse effectivement apparaitre le déclenchement d’un incendie important dans la zone industrielle portuaire de Sébastopol cette nuit là.