Fraudes sur la vente de billets d’avion : trois (03) agents d'Air Sénégal licenciés, deux (02) mis en pied

Un audit d'Air Sénégal, commandité par le Directeur général d’Air Sénégal, Tidiane Ndiaye, a révélé, des fraudes sur la vente de billets d’avion estimées à plus de 50 millions de francs CFA. Réalisé au sein de la compagnie nationale, le contrôle a conduit au licenciement pour faute grave de cinq (05) employés, dont trois (03) ont déjà reçu leur lettre, après le refus de rembourser les montants détournés.



Le rapport d’audit interne d’Air Sénégal a mis en lumière un système de fraude lié à la vente et à la modification des billets d’avion. Dix-huit (18) employés ont été épinglés dans le document. Parmi eux, cinq (5) ont catégoriquement refusé de restituer la somme que la compagnie leur a réclamée, estimée à plus de 50 millions de francs CFA, rapporte le journal L'Observateur dans sa parution de ce mercredi.



Face à cette situation, la Direction générale a décidé de passer à l’acte. Elle a procédé au licenciement pour "faute grave" des agents incriminés par le rapport des auditeurs. Trois d’entre eux, identifiés sous les initiales T.F.G., C.V.F. et P.B.S., ont reçu hier mardi, leur lettre de licenciement.



Dans la correspondance adressée aux employés concernés, la Direction générale a souligné que « ces agissements malveillants, contraires à l’éthique et à la bonne gestion, constituent un manque de professionnalisme et de conscience professionnelle inacceptable pour un collaborateur ». Et de conclure : « Fort de tout ce qui précède, il n’est plus possible de poursuivre nos relations contractuelles. Par conséquent, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, qui prend effet dès réception du courrier. »



Les deux autres agents, qui sont délégués du personnel, ont pour leur part, été mis à pied pour dix jours, en attendant la décision de l’Inspection du travail saisie par la direction pour valider la procédure de licenciement enclenchée contre eux.



Le Collège des délégués du personnel d’Air Sénégal n’a pas tardé à réagir. Selon le quotidien d'information, il a tenu à apporter des éclaircissements sur les griefs reprochés aux agents épinglés.



Selon eux, la situation a découlé surtout de dysfonctionnements techniques du logiciel de vente de la compagnie. Ils ont précisé que « l’absence de pénalités ou d’ajustements tarifaires n’était pas paramétrée dans le logiciel de vente », une tâche qui, selon eux, « incombe à l’administration ».



Les syndicalistes ont ajouté que lors de certaines modifications de billets, le logiciel affichait des différences tarifaires erronées, sans que la direction ne prenne de mesures correctives malgré les multiples alertes.



Enfin, ils ont révélé que le logiciel utilisé pour facturer les excédents de bagages et les kilos supplémentaires a reposé sur le même code informatique, provoquant des confusions dans les montants facturés. « Cette situation a été remontée à plusieurs reprises à la direction, mais aucune mesure corrective n’a été prise. », ont-ils-écrit, conclut la même source.