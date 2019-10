Frn : Oumar Sarr contourne Me Wade en créant "l'Alliance Suqqali Sopi"

Le divorce entre Me Abdoulaye Wade et son désormais ancien numéro 2, Oumar Sarr, n’est pas de sitôt. En effet, remplacé à ce poste par Bara Gaye et Doudou Wade, respectivement, Secrétaire général national adjoint chargé des relations avec les organisations politiques et secrétaire général adjoint chargé des conflits du Parti démocratique sénégalais (Pds), le maire de Dagana a trouvé un moyen de contourner son ex-mentor, en créant le mouvement « Suqqali Sopi ». Une façon pour lui de rester au sein du Front national de résistance (Frn).



Joint par le journal « Les Echos », Oumar Sarr pense que c’est même une vue de l’esprit que de penser une seconde que cette décision de Me Wade va l’éloigner de ses camarades.



Rappelant qu’il a cessé de siéger au Frn depuis le 8 mai dernier pour le compte du Pds, il compte mettre en place son mouvement pour assister aux réunions comme il le faisait avant.



« L'Alliance Suqqali Sopi va adhérer au Front national de résistance, il n'y a pas de problème particulier à ce niveau. On va adhérer au Front et en tant que membre de ce mouvement-là, je peux participer aux réunions. Pour ça, il n'y aucun interdit », a-t-il fait savoir.