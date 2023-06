Fulham : Issa Diop en garde à vue à Toulouse pour menaces de mort

Issa Diop est en garde à vue. Le défenseur central français de Fulham, formé au TFC, a été arrêté dimanche par la brigade anticriminalité et emmené au commissariat central de Toulouse pour menaces de mort contre sa compagne, selon La Dépêche du Midi parcouru par le site français, Footmercato.



Le joueur de 26 ans a été interpellé près d’un hôtel, vers 20 heures, pour des agissements présumés contre sa compagne, âgée de 29 ans, avec qui il serait en instance de divorce.

La victime réclamerait d’importantes sommes que le footballeur ne serait pas prêt à lui verser. Mais la situation a carrément pris une autre tournure puisque le journal explique qu’Issa Diop aurait évoqué la possibilité de se débarrasser définitivement d’elle. Son audition se poursuit ce lundi et le joueur de Fulham aurait déjà reconnu une partie des faits, «en précisant que ses paroles et menaces n’étaient pas sérieuses». Son ex-compagne avait déposé plainte au cours de la semaine passée.