Fusillade en Allemagne : ce que nous savons des attentats dans des bars à chicha

Les procureurs fédéraux traitent l'attaque comme un acte terroriste affirmant qu'il y a des preuves que le tireur soit un partisan de l'extrême droite.



Les deux endroits visés mercredi soir sont majoritairement fréquentés par une clientèle kurde, une communauté très majoritairement musulmane à cheval entre la Turquie, la Syrie, l'Iran et l'Irak.



Selon la police, le suspect, âgé de 43 ans, s'est suicidé. Son corps a été retrouvé à son domicile avec celui de sa mère.



Le journal allemand Bild rapporte qu'il était un citoyen allemand avec un permis de port d'armes et que des munitions et chargeurs ont été trouvés dans sa voiture.



Selon Bild, il aurait exprimé des opinions d'extrême droite dans une lettre d'aveux et une vidéo, mais cela n'a pas été confirmé officiellement.