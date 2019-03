Fusion entre police-gendarmerie: le commissaire Cheikh Tidiane Dièye demande de "mûrir les réflexions"

«Il faut bien mûrir la réflexion de la fusion police-gendarmerie ». C’est du moins l’avis du commissaire de police à la retraite, Cheikh Tidiane Kane, qui est convaincu que cela peut se faire si on y « travaille avec sérénité et lucidité ».



«La question a été agitée depuis des années et je pense que c’est l’idéal que ça puisse se faire au Sénégal, mais en y mettant tout ce qu’il faut comme paramètres pour réussir par ce que la gendarmerie elle est militaire de formation, la police, elle est paramilitaire », déclare le commissaire de police à la retraite.



Concernant la fusion en elle-même, Cheikh Tidiane Kane de suggérer : « Ce qu’il faut faire, c’est de pousser la réflexion d’avantage et mettre tous les gardes fous pour éviter qu’il ait entre eux des rapports de résistances». «D’ailleurs, souligne-t-il: « Il n’y aura même pas de résistance parce que, policiers et gendarmes, c’est des frères d’armes, c’est une vision déformée de dire qu’ils ne s’entendront pas».



L’invité de Rfm matin se dit convaincu que cette fusion peut se faire mais à condition que «l’Etat mette tout ce qu’il faut par des colloques, des séminaires, et mûrisse bien la réflexion avec des acteurs concernés ».



Le Président de l’Union nationale des policiers à la retraite est d’avis qu’avant de parler de fusion entre les deux corps, il faut d’abord «mettre en place une unité d’action parce que faire un corps cela nécessite beaucoup un travail approfondit de textes, de législations, etc. Parce qu’on ne peut pas de but en blanc faire une fusion ».