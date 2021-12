GP d’Abu Dhabi: Mercedes et ses avocats pensent toujours pouvoir faire invalider le résultat

La dead line est fixée à jeudi soir, et la remise officielle du trophée de champion du monde de Formule 1 à Max Verstappen depuis le siège de la Fédération internationale automobile (FIA) à Paris. Après, il sera trop tard. Mais d’ici là, Lewis Hamilton et Mercedes ont toujours possibilité de formellement contester le titre du pilote Red Bull, acquis dimanche dernier au terme d’un dernier Grand Prix rocambolesque à Abu Dhabi – on vous résume tout par ici.



Alors que la FIA a rejeté les deux réclamations prononcées par le clan Mercedes contre des décisions de courses controversées du directeur de course Michael Masi, l’écurie allemande a comme attendu confirmé sa volonté de faire appel concernant sa seconde réclamation – portant, on le rappelle, sur la manière dont la période de voiture de sécurité s'est terminée à la toute fin du GP. Et donc de saisir la cour d’appel internationale de la FIA, la seule autorisée à statuer et à régler ce genre de différends, rendant impossible un recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). Mercedes disposerait en tout cas de plus en plus de raisons de se lancer sur ce terrain judiciaire.



RMC Sport