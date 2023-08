Gabon: Les bureaux de votes ouvrent pour l'élection présidentielle

Les bureaux de vote ont ouvert à 07h00 (06h00 GMT) dans les écoles et les lycées des différentes provinces du pays.



Les scrutins présidentiel et législatifs sont regroupés en un seul vote par le biais d’un bulletin unique pour les candidats à la présidentielle et à la députation issus d’un même parti. Quatorze candidats sont en lice pour remporter la magistrature suprême, dont le président sortant, Ali Bongo Ondimba.