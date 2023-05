Gackou, Aïda Mbodji et Cheikh Tidiane Dieye à Ziguinchor pour soutenir Sonko (images)

Malick Gackou, Cheikh Tidiane Dieye et Aïda Mbodji, membres de la coalition Yewwi Askan Wi se trouvent présentement à Ziguinchor. Et c'est pour apporter leur soutien à Ousmane Sonko, convoqué, mardi 16 mars à Dakar pour son procès "viol et menace de mort" contre la masseuse Adji Sarr.