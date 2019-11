Galatasaray ne veut plus entendre parler de Mbaye Diagne: "Faites ce que vous en voulez avec lui en Belgique"

Après son penalty raté à Paris, mercredi dernier lors de la 4e journée de la Ligue des champions, l’image de Mbaye Diagne en a pris un coup de boutoir, en Turquie où il a été longtemps écorné. Pourtant avec Galatasaray, il a réussi le doublé coupe-championnat au cours de la saison 2018-2019, meilleur buteur du Championnat turc avec 30 réalisations, malgré ses nombreux buts Diagne ne laisse pas un souvenir impérissable au Galatasaray. Prêté à Bruges, le Sénégalais n'est pas forcément attendu à Istanbul. "Faites ce que vous voulez avec lui en Belgique, mais ne le renvoyez pas à Istanbul !", lance le journaliste turc Cagri Davran dans Het Nieuwsblad.



"Les supporters ne veulent plus jamais le revoir. Le seul bon souvenir qu'ils ont de lui est quand il est parti au Club de Bruges", affirme Davran. "Vous savez ce qu'est son problème ? Il s'en fiche. Gagner, perdre, Anderlecht, Bruges, mettre ou manquer un penalty ... Ca ne le touche pas. Tout ce qui l'intéresse, ce sont les voitures de luxe et les chaussures chères. Il ne pense qu'à lui-même. Il est unique, dans le mauvais sens du terme. Un grand égoïste".



Des propos qui restent incompréhensibles. Car, le joueur a présenté ses excuses après son pénalty raté. Pour preuve, sur son compte instagram, Mbaye Diagne a écrit : "Je suis absolument désolé hier soir. J'ai fait une grosse erreur et je ferai de tout pour donner à ce grand club et ses fans ce qu'ils méritent. j'espère que tu peux me pardonner" .