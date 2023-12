Gambie : ARTICLE 19 salue la condamnation de Bai Lowe pour le meurtre de Deyda Hydara

Dans une décision historique annoncée le jeudi 30 novembre 2023, un tribunal allemand a condamné Bai Lowe, membre de l'escadron de la mort (les Junglers), à la réclusion à perpétuité pour crimes contre l'humanité commis pendant le régime oppressif de l'ancien dictateur Yahya Jammeh. Ces crimes comprenaient l'assassinat du journaliste Deyda Hydara, fondateur du journal « The Point » et journaliste à l'Agence France Presse (AFP), lit-on dans un communiqué.



ARTICLE 19 salue ce verdict historique, le reconnaissant comme un « acte significatif de justice, une avancée importante vers la responsabilité et la reconnaissance des souffrances endurées par les victimes du régime Jammeh et de leurs familles ».



D’après l’ONG, la « condamnation de Bai Lowe pour crimes contre l'humanité, meurtre et tentative de meurtre constitue une étape cruciale pour reconnaître la douleur infligée au cours de ce sombre chapitre de l'histoire de la Gambie ».



En réaction à la décision, Alfred Nkuru Bulakali, Directeur régional d'ARTICLE 19 Sénégal et Afrique de l'Ouest, a déclaré : « Ce procès, le premier abordant les violations des droits de l'homme en Gambie pendant l'ère Jammeh, crée un précédent en matière de responsabilité. Nous rendons hommage au courage de personnes comme Deyda Hydara, un journaliste dévoué qui a payé le prix ultime pour défier les régimes autoritaires ».



Selon lui, l'héritage de Hydara sert de rappel poignant des « sacrifices consentis par ceux qui ont cherché la vérité et la justice. C'est un signal fort envoyé aux auteurs de crimes contre les journalistes et les crimes contre l'humanité, indiquant qu'ils ne peuvent pas jouir de l'impunité indéfiniment. »



ARTICLE 19 espère que ce verdict marque le « début d'un effort plus vaste pour traduire en justice tous les auteurs d'abus des droits de l'homme pendant l'ère Jammeh. La collaboration entre les nations et les organismes internationaux est cruciale pour garantir que la longue main de la loi atteigne tous ceux qui sont responsables de ces crimes ».



ARTICLE 19 exprime sa solidarité avec les victimes, leurs familles et ceux qui poursuivent inlassablement la justice. « Nous reconnaissons que la recherche de la responsabilité pour les abus des droits de l'homme est une responsabilité collective. Ce verdict représente une avancée significative dans la lutte mondiale en cours pour la justice et les droits de l'homme », peut-on lire dans le document.