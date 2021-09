Gambie: les conséquences de l'alliance entre le NPP et l'APRC de Yahya Jammeh

Le secrétaire général de l’Alliance patriotique pour la réorientation et la construction (APRC), le parti de Yahya Jammeh, se félicite de l'annonce de l'alliance avec le Parti national du peuple (NPP). En cas de réélection du président Adama Barrow, l’APRC demande que les conclusions de la commission Vérité, réconciliation et réparations soient jetées à la poubelle.



Cette commission d'enquête chargée de faire la lumière sur les crimes commis sous l'ère Jammeh est censée être bouclée fin septembre après deux ans et demi de travaux avant d'éventuelles poursuites contre l'ancien président. Le rapport est très attendu.



Le rapport remis en cause

La société civile est vent debout. Elle attendait les conclusions de cette commission pour déclencher la machine judiciaire contre l'ex-chef de l'État. Sans nier les inquiétudes, Seedy Njie, le porte-parole adjoint du parti au pouvoir, le NPP, a défendu jeudi 8 septembre l'alliance avec le parti de Yahya Jammeh, motivé selon lui par le désir de la réconciliation nationale.



Mais le rapport attendu de la commission d'enquête n’aura aucune validité, dit-il, parce que son auteur est un candidat de l’opposition : « Beaucoup de Gambiens sont inquiets par la candidature du procureur Essa Faal aux élections du 4 décembre. Cette candidature met en cause les travaux de la commission.



Donc, ce serait incompréhensible pour quiconque de suggérer que le procureur rende des conclusions censées réconcilier le peuple gambien alors qu'il est un opposant au président. Donc, une majorité des Gambiens ont conclu que le rapport d'Essa Faal sera biaisé et politisé ».



Le procureur de la commission Essa Faal doit livrer son rapport le 30 septembre. Cela lui laissera ensuite deux mois pour faire campagne avant le scrutin du 4 décembre.