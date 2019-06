Gambie: reprise des auditions de la Commission vérité et réconciliation

En Gambie, la Commission vérité et réconciliation reprend ce lundi ses auditions après un mois et demi de pause. Depuis janvier, elle interroge des victimes et des protagonistes présumés du régime dictatorial de l'ancien président Yahya Jammeh. Retransmises en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux, les auditions de la Commission connaissent un très grand succès populaire et sont appréciées des associations de victimes.