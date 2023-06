Gaz: le Qatar signe avec la Chine un 2e contrat d'approvisionnement sur 27 ans

Le Qatar a conclu avec la China National Petroleum Corporation (CNPC) un accord d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) sur 27 ans, le deuxième contrat de longue durée avec Pékin en moins d'un an, a annoncé mardi le ministre qatari de l'Energie. « Dans le cadre de cet accord, le Qatar fournira quatre millions de tonnes de GNL par an à la Chine sur 27 ans », a déclaré Saad Sherida Al-Kaabi, ajoutant que l'entreprise publique chinoise allait également prendre part au North Field East (NFE), projet d'extension du champ offshore North Field, le plus grand gisement de gaz naturel au monde que le Qatar partage avec l'Iran.