Gaza: 1500 acteurs et réalisateurs de cinéma appellent au boycott culturel d'Israël

La Britannique Olivia Colman, l’Espagnol Javier Bardem, l’Américain Mark Ruffalo ou encore la Britannique Tilda Swinton… Ils sont plusieurs milliers à annoncer qu’ils boycottent les institutions collaborant avec le gouvernement israélien.



« En ce moment de crise où nombre de nos gouvernements autorisent le carnage à Gaza, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour répondre à cette complicité », écrivent-ils dans ce texte également signé par le réalisateur Yorgos Lanthimos ou les actrices Ayo Edebiri et Tilda Swinton.



Cibler la complicité institutionnelle et non l'identité de citoyens israéliens

Cela concerne notamment le festival du film de Jérusalem ou celui de documentaire Docaviv, et tous les diffuseurs ou sociétés de production coupables, à leurs yeux, de disculper ou de justifier le génocide et l’apartheid contre le peuple palestinien.



« La grande majorité des sociétés israéliennes de production et de distribution cinématographiques, des agents commerciaux, des cinémas et autres institutions cinématographiques n’ont jamais reconnu les droits internationaux reconnus du peuple palestinien dans leur intégralité », dénoncent-ils.



Les signataires ajoutent que quelques entités cinématographiques israéliennes ne sont pas complices et que cet appel cible la complicité institutionnelle et non l’identité de citoyens israéliens.