Gaza : 322 enfants tués dans des bombardements israéliens après cessez-le-feu (Unicef)

La rupture du cessez-le-feu et la reprise des bombardements intenses et des opérations terrestres dans la bande de Gaza auraient fait au moins 322 morts et 609 blessés parmi les enfants, soit une moyenne quotidienne d'environ 100 enfants tués ou mutilés au cours des dix derniers jours, selon l’UNICEF.



Le Fonds des Nations unies pour l'enfance souligne que la plupart de ces enfants ont été déplacés, s'abritant dans des tentes de fortune ou des maisons endommagées. Ces chiffres incluent les enfants qui auraient été tués ou blessés lorsque le service de chirurgie de l'hôpital Al Nasser, dans le sud de Gaza, a été touché lors d'une attaque le 23 mars.



« Le cessez-le-feu à Gaza a fourni une bouée de sauvetage dont les enfants de Gaza avaient désespérément besoin et un espoir de rétablissement », a déclaré Catherine Russell, directrice générale de l'UNICEF. Mais les enfants sont à nouveau plongés dans un cycle de violence meurtrière et de privations. Toutes les parties doivent respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire pour protéger les enfants.



Après près de 18 mois de guerre, plus de 15 000 enfants auraient été tués, plus de 34 000 blessés et près d’un million d’enfants déplacés à plusieurs reprises et privés de leur droit aux services de base.



L’aide humanitaire étant interdite dans la bande de Gaza depuis le 2 mars – ce qui représente la plus longue période de blocage de l’aide depuis le début de la guerre – la nourriture, l’eau potable, les abris et les soins médicaux se font de plus en plus rares. Sans ces fournitures essentielles, la malnutrition, les maladies et d’autres maladies évitables risquent de s’aggraver, entraînant une augmentation des décès d’enfants évitables.





L'UNICEF appelle les parties à cesser les hostilités et à rétablir le cessez-le-feu. L'aide humanitaire et les biens commerciaux doivent être autorisés à entrer et à circuler dans la bande de Gaza. Les enfants malades et blessés doivent être évacués pour recevoir des soins médicaux. Les civils, y compris les enfants et les travailleurs humanitaires, ainsi que les infrastructures essentielles restantes doivent être protégés, et les otages doivent être libérés.



L’agence de l’ONU exhorte également les États influents à user de leur influence pour mettre fin au conflit et garantir le respect du droit international, notamment la protection des enfants.